Coupe du Roi, Atlético : les mots forts d’Antoine Griezmann avant la finale

À la veille d’une finale de la Coupe du Roi attendue face à la Real Sociedad, (21 heures), Antoine Griezmann a livré un discours chargé de sens. Sans confirmer qu’il s’agira de sa dernière finale, l’attaquant français a surtout insisté sur l’importance du moment : ««c’est une finale que très peu de joueurs ont la chance de disputer. C’est une immense joie et une grande fierté. Je ne pense pas à savoir si c’est ma dernière finale avec l’Atlético ou non, mais simplement qu’il s’agira d’un match crucial»».

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Mais c’est une autre phrase qui risque de faire réagir en France, alors qu’il était questionné sur cette finale face à la Real Sociedad, un club qui l’a révélé au grand public : «je veux juste être là demain et jouer au niveau que nous attendons tous. Je veux être en pleine forme pour ce match contre la Real Sociedad. Je leur dois tellement ; ils m’ont ouvert des portes que la France ne m’a pas offertes. Je leur dois énormément. C’est un match particulier. Mais je ne me prends pas trop la tête, je me concentre juste sur le jeu et je veux donner le meilleur de moi-même».