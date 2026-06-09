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Norvège : l’incroyable marathon des joueurs de Bodo/Glimt

Par Aurélien Macedo
1 min.
Jens Petter Hauge @Maxppp

Sensation de la saison avec son huitième de finale de Ligue des Champions et l’élimination de l’Inter Milan en barrages, le club norvégien de Bodo/Glimt a crevé l’écran. La Horde Jaune, qui est actuellement troisième d’Eliteserien et se bat pour reprendre le titre, continue un véritable marathon depuis deux ans et demi, soit 788 jours. En effet, les Norvégiens n’ont pas eu un mois complet sans compétition depuis mars 2024 avec des épopées européennes lors de la Ligue Europa 2024-2025 (demi-finale) et de la Ligue des Champions 2025-2026 (huitièmes de finale) qui les ont engagés quand le championnat local était en pause.

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Disputant 118 matches officiels durant cette période, Bodo/Glimt va enfin pouvoir souffler puisque la Norvège a mis son championnat en arrêt durant la Coupe du Monde et ne reprendra que le 12 juillet. Toutefois, trois joueurs ne seront pas concernés par cet arrêt. Avec la participation de la Norvège à la Coupe du Monde 2026, trois joueurs seront de l’aventure : le latéral gauche Fredrik Bjørkan, le milieu Patrick Berg et l’ailier Jens-Petter Hauge. Les trois hommes n’auront pas l’occasion de vraiment souffler et permettent à leur club d’être l’équipe la plus représentée dans la sélection norvégienne.

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