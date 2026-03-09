FC Barcelone : la sortie forte de Flick sur le départ de Deco

À la veille du match de la Ligue des Champions contre Newcastle, Hansi Flick a refusé de s’attarder sur les rumeurs autour d’un possible départ du directeur sportif Deco. L’entraîneur du Barça a expliqué vouloir rester concentré sur l’aspect sportif, rappelant la qualité de la collaboration mise en place depuis son arrivée avec Deco et Bojan Krkić au sein de la structure sportive du club. Il a notamment souligné que le travail mené dépasse l’équipe première et s’étend à La Masia.

« Je veux me concentrer sur le match. Il faut attendre. Dès le premier jour, j’ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec Deco et Bojan. Nous n’analysons pas seulement l’équipe première, mais aussi les joueurs de La Masia. Nous avons parlé de Casadó, Bernal et Gerard Martín dès mon arrivée. Nous partageons la même vision. C’est l’une des semaines les plus importantes de notre saison. Nous devons nous concentrer sur les matchs. Nous sommes tous dans le même bateau. Nous avons construit une équipe pour l’avenir. Nous voulons que tout fonctionne et donner le meilleur de nous-mêmes. J’ai beaucoup de respect pour Newcastle et nous devons nous concentrer sur demain. Nous croyons en nos joueurs. C’est l’un des moments les plus importants de la saison. Je suis ici depuis un an et demi et j’apprécie chaque jour. Alejandro prend soin de nous. Nous construisons le Barça de demain. »