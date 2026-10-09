OM : Bruno Genesio défend Neal Maupay et donne des nouvelles d’Amine Gouiri

À l’approche du déplacement de l’Olympique de Marseille sur la pelouse de Troyes ce dimanche (20h45), Bruno Genesio doit encore trouver des solutions pour relancer son attaque. Et parmi les joueurs qui doivent faire bien plus, on retrouve Neal Maupay qui traverse une période délicate. L’attaquant marseillais peine à retrouver toute son efficacité. Présent en conférence de presse ce vendredi, son entraîneur a tenu à prendre sa défense, tout en reconnaissant que son joueur devait progresser sur le plan mental. «J’échange avec lui comme j’échange régulièrement avec les autres. C’est un domaine dans lequel il devait progresser, parce qu’il assume beaucoup de choses. Mais c’est toujours collectif. Il fait beaucoup de bonnes choses, il fait partie des joueurs qui ont le plus d’activité de l’équipe. Il a la qualité technique pour finir les actions, mais c’est un joueur qui n’a pas beaucoup joué donc il a besoin de confiance», a expliqué le technicien français.

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Et pour Genesio, pas question de faire porter à Maupay la responsabilité des difficultés offensives de l’OM. L’ancien entraîneur de l’OL estime au contraire que son attaquant possède toutes les qualités nécessaires pour retrouver son meilleur niveau, à condition de se libérer mentalement. «Et ça, ça passe par l’entraînement et un aspect mental où il doit être plus positif plutôt que de se dire que c’est de sa faute. C’est la faute de l’équipe et en premier du coach. Il a les qualités pour être un très bon attaquant», a-t-il poursuivi. Une manière de décharger son joueur de la pression qui l’accompagne actuellement. Genesio a également donné des nouvelles rassurantes d’Amine Gouiri, touché durant la trêve internationale. «Gouiri s’est entraîné normalement et sera apte pour dimanche», a-t-il confirmé. Une bonne nouvelle pour Marseille, qui pourra donc compter sur une solution offensive supplémentaire pour tenter de repartir de l’avant face à Troyes.