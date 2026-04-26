Ancien flop du PSG, Georginio Wijnaldum marche sur la Saudi Pro League

Il y a encore cinq ans, Georginio Wijnaldum était l’un des milieux les plus importants d’Europe. Moteur du Liverpool de Jürgen Klopp, vainqueur de la Ligue des Champions en 2019, de la Premier League en 2020, il était cette pièce maîtresse discrète mais indispensable que tout entraîneur rêve d’avoir dans son équipe. Son départ à l’été 2021, en fin de contrat, pour rejoindre le PSG libre ressemblait à la très bonne pioche pour le PSG. Le Barça l’avait courtisé longuement, avant que Paris ne s’impose in extremis avec un contrat plus séduisant. La suite est malheureusement connue : deux saisons décevantes dans la capitale, où il peine à trouver sa place dans un effectif surchargé, une grave blessure en 2022 qui complique encore un peu plus sa reconstruction, et un prêt à la Roma en 2023 qui n’arrange rien. Celui qui avait tout gagné avec les Reds avait quitté l’Europe dans l’anonymat en septembre 2023 pour Al-Ettifaq en Arabie Saoudite, à l’époque entraîné par Steven Gerrard, légende de Liverpool.

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Trois saisons en Saudi Pro League plus tard, Wijnaldum est devenu le capitaine et l’homme fort d’Al-Ettifaq. La saison passée, il avait compilé 14 buts en championnat, un bilan qui en avait surpris plus d’un. Cette saison 2025-2026, il fait encore mieux : 15 buts et 6 passes décisives en 29 matchs toutes compétitions confondues, et un brassard de capitaine porté sans interruption depuis le départ de Gerrard. En décembre, il est sacré meilleur joueur du mois de la Saudi Pro League une distinction qui récompense notamment une série de cinq matchs consécutifs avec un but inscrit, dont un doublé contre Al Nassr qui avait mis fin à l’invincibilité en début de saison du club de Cristiano Ronaldo. «J’ai gagné le trophée mais c’était un mois difficile avec ce qui s’est passé quand j’ai perdu ma grand-mère. Ces moments aident à aller de l’avant et à rester fort. Je suis vraiment satisfait de mes performances, mais aussi de celle de l’équipe», expliquait-il après son nouveau doublé face à Al-Okhdood.

Capitaine, leader, meilleur joueur du mois

Chez l’actuel 7e de Saudi Pro League, Wijnaldum assume son rôle de leader. Et outre ses qualités sur le terrain, l’international néerlandais s’illustre aussi par sa capacité à transmettre son expérience aux plus jeunes. Mohau Nkota, jeune ailier sud-africain recruté en début de saison, avait notamment récemment évoqué l’influence déterminante du Néerlandais à son arrivée. «Quand je suis arrivé, j’ai parlé avec mon capitaine, Gini Wijnaldum. C’est lui qui m’a conseillé sur la ligue et m’a dit comment les choses allaient se passer pendant la saison. Il m’a dit : "Ce ne sera pas facile, donc tu dois travailler et te battre pour ta place. Tu dois toujours être là, montrer à l’entraîneur que tu veux jouer"». La presse saoudienne elle-même le qualifie de «force indispensable» pour Al-Ettifaq, soulignant sa capacité à élever son niveau dans les moments difficiles tout en portant le collectif.

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Ironie de l’histoire, alors qu’il avait débarqué en Arabie saoudite pour des réseaux probablement financières, ce sont ces mêmes finances du club, et non ses performances, qui vont mettre fin à cette belle histoire saoudienne. Selon la presse anglaise, Wijnaldum quittera Al-Ettifaq libre cet été. Une décision financière du club et non pas sportive. Avec 15 buts et 6 passes en 29 matchs cette saison, il ne devrait pas manquer d’intérêts notamment en Premier League, où un retour en Angleterre serait sa préférence selon les sources proches de son entourage. A 35 ans, il semble encore animé par l’envie d’un dernier challenge et lui qui avait tout raté au PSG va quitter l’Arabie Saoudite comme un grand.