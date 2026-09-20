OM : le groupe officiel pour le choc face au PSG
Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille va tenter de relever la tête et de mettre un terme à sa série de quatre défaites consécutives, face au Paris Saint-Germain (20h45). Actuel 15e du classement de Ligue 1 avant les rencontres de ce dimanche, le club phocéen a déjà été battu par l’AS Monaco (2-0), le Paris FC (2-3) et le Stade Rennais (1-0) en championnat. Pour ce choc face au PSG, Bruno Genesio va s’appuyer sur un groupe de 21 joueurs, sans Geoffrey Kondogbia, ni Tadjidine Mmadi, blessés.
👥 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 20, 2026
Voici le groupe retenu par 𝗕𝗿𝘂𝗻𝗼 𝗚𝗲𝗻𝗲𝘀𝗶𝗼 pour ce Classique ⚔️ #OMPSG pic.twitter.com/3rW9BdYIh7
Bamo Meïté ne figure pas dans le groupe, non plus. Si la tâche ne s’annonce pas facile pour les Olympiens, Bruno Genesio connait la recette pour s’imposer face à l’ogre parisien. En effet, le technicien français âgé de 60 ans, qui va vivre au Vélodrome son premier Classique contre le PSG comme entraîneur de l’OM, a déjà vaincu le club double champion d’Europe en titre à six reprises : trois fois avec Lyon et trois fois avec Rennes.
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