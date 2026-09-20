OM : le groupe officiel pour le choc face au PSG

Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille va tenter de relever la tête et de mettre un terme à sa série de quatre défaites consécutives, face au Paris Saint-Germain (20h45). Actuel 15e du classement de Ligue 1 avant les rencontres de ce dimanche, le club phocéen a déjà été battu par l’AS Monaco (2-0), le Paris FC (2-3) et le Stade Rennais (1-0) en championnat. Pour ce choc face au PSG, Bruno Genesio va s’appuyer sur un groupe de 21 joueurs, sans Geoffrey Kondogbia, ni Tadjidine Mmadi, blessés.

La suite après cette publicité

👥 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃



Voici le groupe retenu par 𝗕𝗿𝘂𝗻𝗼 𝗚𝗲𝗻𝗲𝘀𝗶𝗼 pour ce Classique ⚔️ #OMPSG pic.twitter.com/3rW9BdYIh7 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 20, 2026

Bamo Meïté ne figure pas dans le groupe, non plus. Si la tâche ne s’annonce pas facile pour les Olympiens, Bruno Genesio connait la recette pour s’imposer face à l’ogre parisien. En effet, le technicien français âgé de 60 ans, qui va vivre au Vélodrome son premier Classique contre le PSG comme entraîneur de l’OM, a déjà vaincu le club double champion d’Europe en titre à six reprises : trois fois avec Lyon et trois fois avec Rennes.