EdF : Hugo Lloris ne craint pas la concurrence de Mike Maignan

Hugo Lloris vit peut-être ses derniers mois en équipe de France, lui qui a longtemps visé la Coupe du monde 2022 comme dernière échéance. L'homme aux 138 sélections, à 4 longueurs du record détenu par Lilian Thuram, peut d'ores et déjà être rassuré par la relève incarnée par Mike Maignan. Le Milanais sort d'une excellente prestation face à la Croatie, au point où certains observateurs voudraient le voir gardien numéro un chez les Bleus au Qatar. Le capitaine français semble en tout cas ne pas être atteint par ce genre de spéculations et assure qu'il se battra pour conserver sa place jusqu'au bout.

La suite après cette publicité

«On est assez proches dans le groupe de gardiens de but. Il (Maignan) a fait un très bon match, c'est une bonne chose pour l'équipe, reconnaît Lloris en conférence de presse à la veille de Autriche-France. On est tous à la recherche de bonnes performances. On est avant tout une équipe, peu importe le joueur sur le terrain, on veut gagner. (...) La réalité, c'est que dans le sport de haut niveau, la concurrence existe. Dans mon cas, elle a toujours existé. C'est l'équipe de France, les meilleurs joueurs sont sélectionnés à chaque poste. On veut former l'équipe la plus compétitive possible. Le sélectionneur est amené à faire des choix, mais l'envie commune est de gagner.»