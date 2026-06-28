Le PSG a trouvé un accord contractuel avec Yan Diomandé

Yan Diomandé a fait son choix. Alors que la pépite du RB Leipzig était la cible prioritaire de Liverpool pour remplacer Mohamed Salah, l’international ivoirien a finalement choisi de répondre favorablement à l’intérêt du Paris Saint-Germain, comme expliqué par la presse britannique, rejetant ainsi les Reds qui avaient pourtant dégainé une offre auprès du RBL.

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Dans la foulée de cette information, le choix de Diomandé de privilégier un départ vers la capitale parisienne a été confirmé par Fabrizio Romano. De son côté, RMC Sport ajoute qu’un accord contractuel a été trouvé entre les doubles champions d’Europe en titre et Diomande pour un bail de cinq ans à Paris. Le club parisien va désormais entamer les discussions avec Leipzig pour un transfert de l’ancien joueur de Léganés.