OM : Roberto De Zerbi se méfie déjà de Bruges

Présent en conférence de presse après la lourde défaite de l’OM contre Liverpool (0-3), Roberto De Zerbi n’a pas vraiment épargné ses joueurs. Avant de retrouver Lens en L1 et Bruges la semaine prochaine pour décider de l’avenir européen du club, le technicien italien a tenu à envoyer un message fort.

«On a encore Bruges, qui est fort, expérimenté. Si on nous avait dit en début de saison qu’on pourrait jouer la qualification avec neuf points, on aurait été contents». Pour rappel, l’OM pointe actuellement à la 19e place du classement et devra, à minima, obtenir un nul en terres belges.