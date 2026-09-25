La Suisse écarte Breel Embolo pour de faux certificats Covid !

Une information qui risque de faire jaser… En effet, Breel Embolo ne figure pas dans la sélection suisse pour la Ligue des Nations. La raison ? L’attaquant aurait obtenu, en février 2021, deux faux certificats de test PCR destinés à voyager, selon un acte d’accusation rendu public en Suisse. Les documents auraient été établis par une employée de laboratoire en lien avec un ancien membre des Hells Angels, puis transmis au joueur via WhatsApp. Cette affaire, qui remonte à la période de la pandémie, avait déjà été révélée en 2024 et avait suscité des interrogations autour de l’international suisse (92 sélections).

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Les éléments disponibles à l’époque établissaient que le nom d’Embolo figurait dans l’acte d’accusation, sans que cela signifie à lui seul qu’il ait été condamné pour ces faits. Interrogé par le journal St. Galler Tagblatt, l’ancien joueur de Monaco et de Rennes a finalement avoué avoir « compris que (son) comportement n’était pas correct » et « assumé (sa) responsabilité ». Pour rappel, le capitaine de la Nati, Granit Xhaka, a déjà été écarté en début de semaine pour avoir utilisé de faux certificats de vaccination contre le Covid.