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La nouvelle sortie enflammée de Rodri sur Yamal

Par Tom Courel
1 min.
Rodri @Maxppp

Rodri et Lamine Yamal ont rendez-vous au Mondial 2026 avec l’Espagne dans moins d’une semaine. Emmenés par Luis de la Fuente, les deux joueurs de la Roja ont d’énormes qualités à démontrer et la nation est favorite avant le lancement du tournoi. Par ailleurs, le milieu de terrain de Manchester City vient d’accorder un entretien à AS. Le Ballon d’Or 2024 s’est notamment enflammé pour son coéquipier de 18 ans. « On est deux joueurs espagnols, l’un du présent, l’autre de l’avenir. Il est déjà une star, mais son avenir est impressionnant. Un jour, il soulèvera le Ballon d’Or, c’est un monstre. C’est un garçon exceptionnel » a-t-il indiqué au média ibérique dans un premier temps.

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Avant de poursuivre sur sa personnalité. « J’ai une très bonne relation avec lui. Les gens ne le connaissent pas encore très bien. J’encourage tout le monde à le découvrir. C’est un garçon fantastique. Sa maturité est remarquable. D’une certaine manière, son image n’est pas tout à fait fidèle à la réalité. Il a des valeurs incroyables pour son âge. Très concentré, très mature. N’oublions pas qu’il a 18 ans. Je suis heureux de le voir grandir ». Des paroles touchantes qui pourraient faire sourire la pépite catalane, bientôt remise de sa blessure.

Pub. le - MAJ le
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