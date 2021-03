Alessandro Florenzi et Marco Verratti forfaits avec l'Italie !

Le PSG fait la grimace. À dix jours d'affronter le Bayern Munich en quart de finale aller de la Ligue des Champions, on vient d'apprendre les forfaits d'Alessandro Florenzi et de Marco Verratti avec l'Italie. Ils ne seront pas disponibles pour affronter la Lituanie mercredi et rentrent à Paris.

Pour le piston droit les nouvelles sont plutôt rassurantes. Selon Sky Sport Italia, il est fatigué et a donc été écarté par précaution. En revanche, le milieu de terrain a pris un coup à la cuisse gauche contre la Bulgarie ce dimanche. Les examens passés aujourd'hui l'ont contraint à déclarer forfait. Du côté du Bayern, on s'inquiète pour le genou de Lewandowski.