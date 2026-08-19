Monaco : Filipe Luis donne des nouvelles de Balogun et Abline

Folarin Balogun devra encore patienter avant de retrouver la compétition avec l’AS Monaco. Revenu tardivement de la Coupe du Monde 2026, l’attaquant américain a également été freiné par une petite blessure contractée avec sa sélection. « Folarin vient juste de commencer sa pré-saison, il est revenu tard de la coupe du monde et devait se remettre d’une petite blessure contractée avec sa sélection. Il ne pouvait pas s’entraîner plus. Il a repris avec le groupe cette semaine et on espère qu’il continuera à le faire prochainement. Il ne sera probablement pas disponible pour demain », a expliqué Filipe Luis, qui ne devrait donc pas pouvoir compter sur lui pour le barrage de Ligue Europa Conférence face au Górnik Zabrze ce jeudi.

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Concernant Matthis Abline, le technicien monégasque a également laissé planer le doute sur sa présence. L’attaquant français a reçu un coup au pied après avoir frappé très fort face à Coventry et reste incertain. « Matthis a eu un problème au pied face à Coventry après avoir frappé très fort. Ça dépendra de son ressenti, si la douleur se diffuse. C’est un joueur sur lequel il y a une incertitude. », a précisé Filipe Luis, qui devra donc attendre les dernières heures avant de trancher concernant son état.