Menu Rechercher
Commenter
UEFA Europa Conference League

Monaco : Filipe Luis donne des nouvelles de Balogun et Abline

Par Valentin Feuillette
1 min.
Folarin Balogun, buteur avec Monaco @Maxppp

Folarin Balogun devra encore patienter avant de retrouver la compétition avec l’AS Monaco. Revenu tardivement de la Coupe du Monde 2026, l’attaquant américain a également été freiné par une petite blessure contractée avec sa sélection. « Folarin vient juste de commencer sa pré-saison, il est revenu tard de la coupe du monde et devait se remettre d’une petite blessure contractée avec sa sélection. Il ne pouvait pas s’entraîner plus. Il a repris avec le groupe cette semaine et on espère qu’il continuera à le faire prochainement. Il ne sera probablement pas disponible pour demain », a expliqué Filipe Luis, qui ne devrait donc pas pouvoir compter sur lui pour le barrage de Ligue Europa Conférence face au Górnik Zabrze ce jeudi.

La suite après cette publicité

Concernant Matthis Abline, le technicien monégasque a également laissé planer le doute sur sa présence. L’attaquant français a reçu un coup au pied après avoir frappé très fort face à Coventry et reste incertain. « Matthis a eu un problème au pied face à Coventry après avoir frappé très fort. Ça dépendra de son ressenti, si la douleur se diffuse. C’est un joueur sur lequel il y a une incertitude. », a précisé Filipe Luis, qui devra donc attendre les dernières heures avant de trancher concernant son état.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Europa Conference League
Monaco
Matthis Abline
Folarin Balogun

En savoir plus sur

UEFA Europa Conference League UEFA Europa Conference League
Monaco Logo Monaco
Matthis Abline Matthis Abline
Folarin Balogun Folarin Balogun
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier