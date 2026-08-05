AS Roma : négociations lancées pour un international argentin

La venue de Givairo Read s’inscrit en pointillé à la Roma, qui a transmis une deuxième offre de 25 millions d’euros (plus 3 millions de bonus) au Feyenoord selon la presse italienne. Si les agents du joueur ont donné leur priorité au club italien et tentent de faire baisser les prétentions néerlandaises, la Roma reste optimiste mais veut se prémunir d’un éventuel arrêt dans les négociations.

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Pour parer à toute éventualité, le club romain pousse en parallèle sur la piste Nahuel Molina et négocie avec l’Atlético de Madrid pour un montant de 15 millions d’euros plus bonus selon Sky Italia. L’international argentin est une cible de choix pour Gian Piero Gasperini, qui le convoitait déjà à l’Atalanta, et la Roma se tient prête à finaliser son arrivée si Feyenoord refuse de revoir ses exigences à la baisse.