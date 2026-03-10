Real Madrid : Kylian Mbappé va mieux

Touché au genou, Kylian Mbappé (27 ans) manque beaucoup au Real Madrid. Encore plus en ce moment puisque les Merengues font face à une véritable hécatombe avant d’affronter Manchester City. Alvaro Arbeloa a d’ailleurs donné des nouvelles du Français ce mardi en conférence de presse.

La suite après cette publicité

«Ça va beaucoup mieux, on y va au jour le jour. Toute cette semaine a été très positive et il est revenu en pleine forme. Nous espérons son retour très prochainement.» Voilà une bonne nouvelle pour les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu et l’attaquant, qui va bien mieux.

Suivez les 8èmes de finale de l’UEFA Champions League sur CANAL+ ! Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.