OL : Aulas en rajoute une couche sur Textor

Décidément, Jean-Michel Aulas a encore la dent dure contre John Textor, le nouveau propriétaire de l’Olympique Lyonnais. Celui qui a été président du club rhodanien pendant plus de 30 ans avait eu des mots très durs envers l’homme d’affaires américain mardi soir. «Moi, je n’ai jamais été inquiété par la DNCG. Je n’ai jamais eu un quelconque problème en 35 ans de présidence. Jusqu’ici, la DNCG nous a toujours félicités pour notre gestion» avait-il déclaré auprès de L’Équipe. Une manière de souligner l’encadrement de recrutement et de la masse salariale de l’Olympique Lyonnais comme un premier échec de John Textor. Évincé par ce dernier le 8 mai dernier, Jean-Michel Aulas ne s’est pas arrêté en si bon chemin et a envoyé une nouvelle balle perdue à son successeur.

Interrogé par La Tribune, il a expliqué qu’il n’aurait pas voulu vendre le club à John Textor à la base : «je ne voulais pas vendre de cette manière-là. […] Je reçois six offres sélectionnées par la banque américaine Raine. J’en choisis une, celle de Foster Gillett, qui n’est pas celle qui sera retenue. On me fait comprendre que la banque en préfère une autre. Initialement, je n’aurais pas tout vendu, peut-être même que je n’aurais pas vendu du tout. J’accepte, mais je pose comme condition que le candidat à la reprise reprenne une grande partie du capital. J’ai quelques regrets, mais je tourne la page tout en gardant un œil très attentif.» De plus, il en a remis une couche sur la décision prise par la DNCG à l’encontre du club rhodanien : «ces leviers étaient tous initialisés depuis mars-avril 2023… mais la DNCG fait son travail de vérification et elle traduit en actes ce qu’elle voit. Aux nouveaux dirigeants désormais d’apporter les bonnes réponses.»

