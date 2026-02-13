Sir Jim Ratcliffe a mis le feu au vestiaire de Manchester United

Et si Jim Ratcliffe devenait le premier propriétaire d’un club à se faire virer ? On plaisante bien sûr, mais ses propos lâchés il y a deux jours sur l’immigration, qui aurait selon lui «colonisée le Royaume-Uni», ne passent pas du tout à Manchester United. Le gouvernement travailliste de Keir Starmer a même dénoncé les déclarations du milliardaire, qui a rapidement tenté de nuancer, affirmant regretter que le choix de ses «mots ait offensé certaines personnes au Royaume-Uni et en Europe», tout en confirmant le fond de sa pensée. «Il est important de soulever la question d’une immigration contrôlée et bien gérée qui soutienne la croissance économique».

Le mal est fait et bien fait. Au sein de la communauté des Red Devils, il n’était déjà pas en odeur de sainteté. Il n’a pas arrangé son cas. L’organisation interne du club s’est désolidarisée de son patron pour rappeler les valeurs de Manchester United depuis sa création. «Notre équipe diversifiée, composée de joueurs, de membres du personnel et de supporters du monde entier, reflète l’histoire et le patrimoine de Manchester, une ville où chacun se sent chez soi», a souligné le communiqué, citant bon nombre d’initiatives inclusives «portant sur la santé mentale, l’inclusion des personnes LGBTQ+, la lutte contre le racisme, la violence faite aux femmes et aux filles et les chants homophobes».

Le vestiaire est choqué

D’après le Daily Mail, cette déclaration du club a nécessité plusieurs heures de réflexion. Il a fallu jouer un exercice d’équilibriste délicat entre les différentes parties concernées. Les différentes associations rattachées à MU ont elles aussi condamné les propos de Ratcliffe, alors qu’à l’intérieur même du vestiaire, qui comprend 17 nationalités différentes, le propriétaire n’a pas arrangé son cas. Des sources proches de certains joueurs affirment que ces derniers ont été horrifiés par de telles déclarations. Ça n’a pas du tout été bien perçu, explique un premier informateur, alors qu’un second va même jusqu’à mettre ça sur l’âge avancé (73 ans) d’un richissime homme d’affaires complètement déconnecté de toute réalité.

Certains joueurs mettent aussi en avant un «deux poids, deux mesures». En d’autres termes, Ratcliffe risque une moindre sanction de la part de la FA que les acteurs du jeu eux-mêmes, s’ils avaient tenu des propos similaires. Il ne leur a pas échappé non plus que le patron d’INEOS est domicilié à Monaco, où il n’y a pas d’impôts sur le revenu pour les résidents étrangers, quand eux reversent une large contribution à l’état anglais… grâce à l’argent de leur employeur. La prochaine déclaration publique de Michael Carrick et des membres du vestiaire est particulièrement attendue, d’autant que l’entraineur intérimaire a toujours été perçu comme un homme de principes, dont on doute qu’il partage l’opinion du milliardaire.