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Raheem Sterling plaide coupable pour conduite dangereuse et possession de protoxyde d’azote

Par Dahbia Hattabi
1 min.
sterling @Maxppp

Actuellement sans club, Raheem Sterling (31 ans) fait l’actualité ce mardi. Et pas vraiment pour les bonnes raisons. Sky News révèle que l’ancien joueur de Chelsea a plaidé coupable pour conduite dangereuse après une collision avec sa Lamborghini le 28 mai dernier à Hampshire, près de l’échangeur de Minley. Il avait encastré sa voiture dans des glissières d’autoroute.

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Le footballeur a également reconnu être en possession de protoxyde d’azote. L’Anglais avait refusé de se soumettre à un examen et de fournir un échantillon au tribunal des magistrats de Basingstoke. Le joueur, qui a comparu devant le tribunal ce mardi, a donc joué la carte de l’honnêteté. Pour rappel, le joueur qui est passé par Feyenoord risque jusqu’à deux ans de prison pour conduite dangereuse. Le voilà dans de sales draps.

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