Raheem Sterling plaide coupable pour conduite dangereuse et possession de protoxyde d’azote

Actuellement sans club, Raheem Sterling (31 ans) fait l’actualité ce mardi. Et pas vraiment pour les bonnes raisons. Sky News révèle que l’ancien joueur de Chelsea a plaidé coupable pour conduite dangereuse après une collision avec sa Lamborghini le 28 mai dernier à Hampshire, près de l’échangeur de Minley. Il avait encastré sa voiture dans des glissières d’autoroute.

La suite après cette publicité

Le footballeur a également reconnu être en possession de protoxyde d’azote. L’Anglais avait refusé de se soumettre à un examen et de fournir un échantillon au tribunal des magistrats de Basingstoke. Le joueur, qui a comparu devant le tribunal ce mardi, a donc joué la carte de l’honnêteté. Pour rappel, le joueur qui est passé par Feyenoord risque jusqu’à deux ans de prison pour conduite dangereuse. Le voilà dans de sales draps.