PSG : le grand avantage de l'Atalanta pour Thomas Tuchel

Bousculé par Saint-Étienne et l'Olympique Lyonnais lors des finales de coupes nationales, le Paris SG aborde son quart de finale de Ligue des Champions face à l'Atalanta, le 12 août, à Lisbonne, dans une atmosphère incertaine. Et Thomas Tuchel imagine d'ailleurs son équipe souffrir encore plus face aux Italiens, qui disposent, selon lui, d'un énorme avantage.

«Il y aura encore plus d'intensité contre l'Atalanta. Ils ont un grand grand grand avantage, ils ont du rythme et il faut du rythme pour atteindre ton meilleur niveau. On doit trouver des solutions. L'Atalanta a un style spécial. Ils sont super forts. Mais on a douze jours pour préparer ça. Ce n'est pas la journée pour ça. J'ai préparé les deux finales, maintenant, on prépare l'Atalanta, ça commence demain», a confié le coach allemand, pas franchement rassurant.