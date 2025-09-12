Athletic : Aymeric Laporte est soulagé

Aymeric Laporte savoure son retour à l’Athletic Club. Après plusieurs semaines d’incertitudes liées à l’approbation tardive de son transfert par la FIFA, le défenseur central a enfin pu poser ses valises à Bilbao et signer un nouveau contrat jusqu’en 2028. Portant désormais le maillot numéro 14, l’international espagnol retrouve le club de ses débuts, où il avait disputé 222 matchs en six saisons avant son départ pour Manchester City. « Je suis très heureux, car c’est tout ce que je souhaitais. Merci beaucoup pour votre soutien. Je suis ravi d’être ici », a-t-il confié lors de son arrivée, exprimant toute sa joie après une période de négociations délicates et un mercato estival mouvementé.

Pour Laporte, ce retour marque un nouveau chapitre excitant dans sa carrière. Après avoir remporté 13 titres avec Manchester City et passé une saison à Al-Nassr, il retrouve les pensionnaires de San Mamés avec l’ambition de contribuer pleinement aux ambitions de l’équipe. « C’est une saison passionnante qui s’annonce avec de nombreux matchs à venir. J’ai vraiment hâte d’aider l’équipe, de poser les pieds à San Mamés et j’espère que tout se passera bien », a ajouté le défenseur. Le Champion d’Europe 2024 avec la Roja a perdu sa place en sélection après les ascensions de Dean Huijsen et Pau Cubarsí, et aura à cœur de remontrer son plus haut niveau en Liga.