Les problèmes s’enchaînent à Chelsea. Quatre ans après la cession du club, Fordstam, la holding de Roman Abramovitch, rappelle que BlueCo a jusqu’au 30 mai 2027 pour justifier toute retenue sur les 150 millions de livres sterling mis de côté lors de la vente. Cette réserve devait couvrir les frais juridiques et les amendes liées à l’ancienne gestion, notamment les 10 millions d’euros versés à l’UEFA en 2023 et les 20 millions de livres d’amendes prononcées en 2026 par la Premier League et la FA pour des paiements non déclarés.

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Si le montant des pénalités connues reste nettement inférieur à l’enveloppe initiale, l’issue financière demeure floue. Entre les frais de procédure déductibles et les incertitudes juridiques entourant les avoirs liés à l’ancien propriétaire, Fordstam prévient que la récupération du solde restant est loin d’être garantie selon The Times.