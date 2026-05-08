Ligue 1 : le RC Lens se qualifie en Ligue des Champions et envoie Nantes en Ligue 2

Voilà des semaines que le RC Lens peine à rassurer. Malgré une remontada folle contre Toulouse il y a trois semaines (3-2), les Lensois n’ont pas su se sortir des pièges par Brest (3-3) et Nice (1-1) lors des deux dernières journées de Ligue 1. Perdant de plus en plus de terrain sur le PSG dans la course au titre, les Artésiens n’avaient pas le droit à l’erreur ce vendredi en ouverture de la 33e journée de Ligue 1 face à Nantes et étaient privés de Thauvin, Sangaré, Thomasson et Saint-Maximin avant la rencontre. Mais voilà, après un succès retentissant contre Marseille, le FC Nantes se déplaçait à Bollaert avec l’envie de l’emporter pour continuer de croire à un maintien inespéré il y a quelques semaines.

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Malgré de nombreuses absences, Lens a réalisé la meilleure entame de match. Incisifs, les hommes de Pierre Sage ont attaqué en premier et Wesley Saïd a buté sur Anthony Lopes (9e). Suite à ce premier quart d’heure compliqué, le FC Nantes s’est rebiffé. Jouant leur survie dans l’élite, les Canaris ont joué avec le couteau entre les dents et se sont procurés quelques occasions (21e, 28e). Dans un premier acte globalement équilibré, c’est Lens qui s’est procuré le dernier frisson des 45 premières minutes de jeu avec une volée d’Udol, qui montre le manque de réalisme des Lensois en première période (40e).

Pour son premier ballon, Mezian Mesloub envoie Lens en C1…et Nantes en L2

Au retour des vestiaires, les Sang et Or ont remis le pied sur l’accélérateur. Plus dangereux que leurs adversaires, les locaux ont su se procurer des occasions plus dangereuses et ont fait le siège de la surface nantaise pendant un certain moment. Après une superbe parade de Risser (57e) et un sauvetage de Baidoo (60e), Lens a cru ouvrir le score. Finalement, Saïd était hors-jeu (69e) et Abdallah Sima a été sanctionné d’une main juste avant son but (73e). Deux coups du sort qui ont précédé un moment assez exceptionnel à Bollaert. En effet, la rencontre a basculé avec la première apparition de Mezian Mesloub, fils de l’ancien milieu de Lorient Walid Mesloub.

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Sur son premier ballon, le jeune talent de 16 ans n’a eu besoin que de deux touches pour ouvrir le score, 18 secondes après son entrée en jeu (1-0, 79e).

Un dénouement terrible pour Nantes qui, quelques minutes avant, avait touché le poteau via Abline, qui aurait assurément dû servir Ganago sur cette action (77e). Malgré un ultime baroud d’honneur, le score n’a plus évolué et Lens s’est imposé. Certain d’être en Ligue des Champions la saison prochaine, Lens peut encore croire au titre et aura droit à une dernière chance mercredi face au PSG, qui compte trois points d’avance provisoirement. La joie du RC Lens tranche avec la détresse du FC Nantes. Malgré du mieux ces dernières semaines, les Canaris descendent en Ligue 2 après cette défaite.