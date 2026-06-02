Chelsea dévoile son nouveau maillot domicile !

Chelsea vient de dévoiler son nouveau maillot domicile pour la saison 2026/2027, une tunique qui fait la part belle à l’histoire du club. Inspiré par le 75e anniversaire de l’arrivée de Ted Drake, l’homme qui troqua le surnom des Pensioners pour les Blues et introduisit l’emblématique lion. Le design du maillot arbore un motif bicolore "Bright Blue" et des accents dorés "Midwest Gold". Côté innovation, ce kit est le tout premier du club à intégrer la technologie Aero-FIT de Nike, conçue pour doubler le flux d’air et optimiser les performances des joueurs dans les conditions les plus extrêmes.

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Step inside the Lion’s den.



The 26/27 Chelsea home kit is here. Created with @NikeFootball.



The Pride hunts together. #CantTameUs — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 2, 2026

Ce renouveau visuel et technique intervient alors que Chelsea traverse une période de transition majeure. Après une campagne particulièrement compliquée en Premier League, le club londonien a manqué le coche et ne disputera aucune Coupe d’Europe la saison prochaine. Privés de joutes continentales, les Blues comptent bien s’appuyer sur la symbolique de ce lion indomptable pour rugir de nouveau et entamer une opération reconquête sur la scène nationale la saison prochaine sous l’impulsion de Xabi Alonso, leur nouvel entraîneur.