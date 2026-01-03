Sénégal - Soudan : les compositions officielles
Place aux huitièmes de finale de la CAN 2025 ! Le Sénégal ouvre le bal et affronte le Soudan, ce samedi 3 janvier à 17h. Les hommes de Pape Thiaw s’organisent en 4-3-3 avec Edouard Mendy. Diatta, Seck, Niakhaté et Jakobs sont placés en défense. Habib Diarra, Pape Gueye et Gana Gueye composent le milieu de terrain. L’attaque sénégalaise sera menée par Jackson, Mané et Sarr.
Les Crocodiles du Nil s’organisent également en 4-3-3 avec Monged aux cages. Khamis, Arng, Karshom et Barglan forment la défense. Abu Agla, Taifour et Eldin composent l’entrejeu soudanais. Abdelrahman, Amir et Eisa vont animer l’attaque du Soudan.
Les compositions
Sénégal : Mendy - Diatta, Seck, Niakhaté, Jakobs - Pape Sarr, Gana Gueye, Habib Diarra - Sadio Mané, Jackson, Ismaïla Sarr
Soudan : Monged - Khamis, Arng, Karshom, Barglan - Abu Agla, Taifour, Eldin - Abdelrahman, Amir, Eisa
