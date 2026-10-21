Ligue des Champions : le LOSC s’écroule contre Galatasaray, Manchester United sombre à Côme

Battu lors des deux premières journées, le LOSC n’avait plus vraiment le choix avant d’entamer cette 3e journée de Ligue des Champions. Il devait absolument ouvrir son compteur lors de la réception de Galatasaray ce mercredi, deux défaites lui aussi, et si possible avec une victoire. Pour ce faire, Davide Ancelotti n’hésitait pas à bousculer son équipe en procédant à 5 changements par rapport au week-end dernier. Il alignait notamment Verdonk au poste de latéral gauche, et le tout jeune Soriba Diaoune un cran plus haut pour la première titularisation de sa carrière en C1. Un choix qui a rapidement donné raison au technicien italien.

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Lille a pourtant été cueilli à froid par une mauvaise relance de la tête d’Alexsandro dans l’axe qu’Akgün punissait après moins de 100 secondes de jeu (1-0, 2e). Heureusement, le défenseur brésilien se rattrapait sans attendre. Balle au pied, il perçait le milieu de terrain pour trouver Diaoune lancé dans la profondeur et à la conclusion dans une finition pleine de sang-froid (1-1, 7e). Il devenait au passage le plus jeune buteur dans la compétition du LOSC. Le jeune ailier formé au club ne s’arrêtait pas en si bon chemin et enchaînait les bons mouvements comme cette tête (24e) et ce crochet dans la surface sur Torreira (31e).

Trop d’erreurs défensives pour le LOSC

Il s’offrait même un doublé après un premier tir de Bakwa repoussé par Çakir (2-1, 39e) et récompensait la domination de son équipe. Problème, la défense lilloise prenait l’eau ce soir et s’inclinait une seconde fois suite à une intervention manquée de Verdonk sur Sallai. Complètement oublié, Batrakov n’avait plus qu’à ajuster sa tête (2-2, 44e). Les Dogues pouvaient s’en vouloir, avant de perdre le fil en seconde période. Quelques minutes seulement après la reprise, Torreira profitait d’un nouvel oubli défensif pour redonner l’avantage aux Turcs sur corner (2-3, 52e). Sur l’action suivante, Galatasaray récupérait le ballon devant la surface et permettait à Osimhen de marquer face à son ancienne équipe (2-4, 61e).

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En dix minutes à peine, le club nordiste avait perdu tout espoir. Ses largesses derrière lui coûtaient trop cher à ce niveau de compétition. Malgré le score et l’urgence à revenir, ce sont les Stambouliotes qui dominaient toujours le jeu. Plus agressifs sur le porteur de balle, ils étouffaient leurs adversaires, les contraignaient à se débarrasser du cuir très vite. Osimhen voyait même un nouveau but lui être refusé logiquement pour hors-jeu (69e). L’entrée de Perrin permettait au LOSC de mieux finir, pas de revenir. Lille s’incline une troisième fois et voit la qualification se compliquer sérieusement.

Nouvelle soirée cauchemardesque pour MU

La situation n’est pas beaucoup plus reluisante du côté de Manchester United. Une semaine après sa défaite sur le terrain de l’Atlético et les déclarations polémiques de Lisandro Martinez, le club anglais a vécu un véritable naufrage à Côme. Sans le défenseur argentin, touché le week-end dernier, la défense a pris l’eau dès les premiers instants sous cette pluie torrentielle ; la faute à Nico Paz auteur d’un but formidable dès la 3e minute. Les Italiens ont été bien plus imprécis durant cette première période, sans mettre fin à leur domination de tous les instants. Douvikas (36e, 39e) et Baturina (44e) n’arrivaient pas à conclure.

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Les changements de Carrick à la pause (Traoré et Baleba pour Cunha et Santos) n’ont eu aucun effet. Pire, les Lariani retrouvaient enfin leur adresse et enfonçaient le clou. Douvikas donnait un break d’avance (2-0, 49e), puis Paz y allait de son doublé (3-0, 57e). Butez attendait la 66e minute pour réaliser sa première parade de la soirée, avant que Ramon n’offre un plus large avantage aux siens (4-0, 76e). Manchester United a pris une véritable leçon, que la réduction de l’écart de Zirkzee (4-1, 90e+1) a à peine atténuée. Avec ce second succès, Côme grimpe à la 6e place, MU plonge au 20e rang.

Les résultats des matchs de 18h45 :

LOSC 2 - 4 Galatasaray : Diaoune (7e, 39e) ; Akgün (2e), Batrakov (44e), Torreira (52e), Osimhen (61e)

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Côme 4 - 1 Manchester United : Paz (3e, 57e), Douvikas (49e), Ramon (76e) ; Zirkzee (90e+1)