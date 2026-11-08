OM : le but d’Amine Gouiri face à Lens au bout de 2 minutes seulement !

Le RC Lens devait se refaire. Après avoir été humilié en Europe face au FC Côme en début de semaine, le club sang-et-or avait un nouvel adversaire coriace en face ce soir : l’Olympique de Marseille. Et la rencontre a bien mal commencé pour les Lensois.

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Au bout de 2 minutes de jeu seulement, les Phocéens ont ainsi pris l’avantage via Amine Gouiri. Il a profité d’une mauvaise remise de Jonathan Gradit pour Samson Baidoo pour intercepter le ballon et le pousser au fond des filets. Un bien mauvais début de match !