Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

OM : le but d’Amine Gouiri face à Lens au bout de 2 minutes seulement !

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Gouiri (OM) @Maxppp
Regarder en direct sur Ligue 1+
Lens 1-1 Marseille
winamax
1 2.95 N 1.78 2 3.25 1er pari remboursé Voir sur Ligue 1+

Le RC Lens devait se refaire. Après avoir été humilié en Europe face au FC Côme en début de semaine, le club sang-et-or avait un nouvel adversaire coriace en face ce soir : l’Olympique de Marseille. Et la rencontre a bien mal commencé pour les Lensois.

La suite après cette publicité
L1+
DÉBUT DE MATCH CATASTROPHIQUE !!!

La clim' à Bollaert 🥶

#RCLOM
Voir sur X

Au bout de 2 minutes de jeu seulement, les Phocéens ont ainsi pris l’avantage via Amine Gouiri. Il a profité d’une mauvaise remise de Jonathan Gradit pour Samson Baidoo pour intercepter le ballon et le pousser au fond des filets. Un bien mauvais début de match !

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lens
Marseille

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lens Logo Lens
Marseille Logo Marseille
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier