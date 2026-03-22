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Ligue 1

LOSC : les mots forts de Bruno Genesio sur Olivier Giroud

Par Jordan Pardon
1 min.
Giroud @Maxppp
Marseille 1-2 Lille

39 ans et 39e but en Ligue 1 pour Olivier Giroud. Ce dimanche soir, le champion du monde 2018 a permis au LOSC de décrocher un succès précieux sur la pelouse du Vélodrome (1-2). Après la rencontre, Bruno Genesio n’avait que des mots positifs à l’égard de son attaquant, avec qui il a fièrement célébré la victoire dès le coup de sifflet final.

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«L’image avec Giroud est très belle, je vais la garder pour mes vieux jours, ça me fera de très bons souvenirs, a-t-il plaisanté sur Ligue1+. Olivier résume à lui seul ce qui est véhiculé dans ce groupe : une grande force collective, des joueurs qui jouent, ceux qui jouent moins, ceux qui rentrent, ceux qui ne rentrent pas. Olivier est rentré, il a amené tout ce qu’il devait amener, comme très souvent. C’est notre force, il faut garder ça.»

Pub. le - MAJ le
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