Juventus Turin-Villarreal : les compositions officielles

Bien bougée à La Cerámica lors de la manche aller de son huitième de finale de la Ligue des champions (1-1), la Juventus Turin avait ramené le point du match nul grâce à un but extrêmement précoce du Serbe, Dušan Vlahović, et un système défensif efficace. Encore privé de nombreux éléments pour le retour à l'Allianz Stadium (Alex Sandro, Denis Zakaria, Leonardo Bonucci, Weston McKennie et Federico Chiesa), Massimiliano Allegri aligne cependant un onze assez proche de celui d'il y a trois semaines.

Arthur remplace McKennie au milieu, tandis que Daniele Rugani se fait une place en charnière centrale. Du côté de Villarreal, Unai Emery opère quatre changements par rapport à l'aller : Serge Aurier, Manu Trigueros, Pervis Estupiñán et Yéremy Pino sont alignés d'entrée. Pedraza et Chukwueze démarrent notamment sur le banc.

Les compositions d'équipes :

Juventus Turin : Szczesny - Danilo, De Ligt, Rugani, De Sciglio - Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot - Vlahović, Morata.

Villarreal : Rulli - Aurier, Albiol, P. Torres, Estupiñán - Capoue, Parejo - Pino, Lo Celso, Trigueros - Danjuma.

