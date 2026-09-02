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Besiktas fonce sur une révélation de la dernière Coupe du Monde

Par Santi Aouna - Jordan Pardon
1 min.
Nicolas Raskin @Maxppp

Qualifié pour la Ligue des Champions cette saison, Besiktas nourrit de grandes ambitions. Le club stambouliote a déjà attiré Dusan Vlahovic, Leandro Trossard ou encore Orkun Kökçü, et ce n’est peut-être pas terminé. Selon nos informations, Besiktas tente une ultime offensive pour s’attirer les services de Nicolas Raskin (25 ans). La formation turque a formulé une offre de 12 millions d’euros aux Glasgow Rangers pour le transfert du Diable Rouge (19 sélections, 2 buts) et révélation belge de la dernière Coupe du Monde.

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Les négociations se poursuivent entre les deux clubs, mais le temps presse puisque les formations engagées en Ligue des Champions ont jusqu’à minuit pour transmettre leur liste de joueurs à l’UEFA. Arrivé aux Rangers en 2022 en provenance du Standard de Liège, Raskin s’est affirmé comme l’un des meilleurs milieux de terrain du championnat écossais.

Pub. le - MAJ le
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