Menu Rechercher
Commenter 4
SPL

Des affrontements violents ont éclaté après le choc Al-Nassr - Al-Hilal

Par Tom Courel
1 min.
Cristiano Ronaldo sous le maillot d'Al Nassr. @Maxppp
Nassr 1-1 Al Hilal

C’est ce qui s’appelle la rivalité. Après une fin de match particulièrement tendue entre Al-Nassr et Al-Hilal mardi soir (1-1), la pression est montée d’un cran… et non pas sur le rectangle vert. En effet, des affrontements ont éclaté entre les supporters des deux clubs dans les tribunes. Ce derby saoudien, connu pour son intensité de manière générale, a dégénéré après le coup de sifflet final. Des scènes de chaos ont vu le jour, avec des jets de projectiles, des bagarres et une forte mobilisation des forces de sécurité pour tenter de séparer les groupes rivaux.

La suite après cette publicité
الأمن العام
📹 شرطة منطقة الرياض، بالتنسيق مع @mosgovsa تضبط عددًا من الأشخاص لمشاجرة بينهم في مناسبة رياضية وتحيلهم للنيابة العامة.
Voir sur X

Autour d’un enjeu sportif grandiose, les supporters des deux formations du pays ont sans doute dépassé les limites, et un tel débordement risquerait donc d’entraîner des sanctions disciplinaires. La gestion de la sécurité et du respect des deux clans lors des grands matchs de la Saudi Pro League laisse donc de nombreuses interrogations, notamment lors de cette fin d’exercice 2025-26 qui promet d’être alléchante.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

SPL
Nassr
Al Hilal

En savoir plus sur

SPL Saudi Pro League
Nassr Logo Al Nasr Riyadh
Al Hilal Logo Al Hilal
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier