Des affrontements violents ont éclaté après le choc Al-Nassr - Al-Hilal

C’est ce qui s’appelle la rivalité. Après une fin de match particulièrement tendue entre Al-Nassr et Al-Hilal mardi soir (1-1), la pression est montée d’un cran… et non pas sur le rectangle vert. En effet, des affrontements ont éclaté entre les supporters des deux clubs dans les tribunes. Ce derby saoudien, connu pour son intensité de manière générale, a dégénéré après le coup de sifflet final. Des scènes de chaos ont vu le jour, avec des jets de projectiles, des bagarres et une forte mobilisation des forces de sécurité pour tenter de séparer les groupes rivaux.

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Autour d’un enjeu sportif grandiose, les supporters des deux formations du pays ont sans doute dépassé les limites, et un tel débordement risquerait donc d’entraîner des sanctions disciplinaires. La gestion de la sécurité et du respect des deux clans lors des grands matchs de la Saudi Pro League laisse donc de nombreuses interrogations, notamment lors de cette fin d’exercice 2025-26 qui promet d’être alléchante.