Coupe du Monde 2026 : programme TV et horaire d’Espagne-Belgique

La France est la première équipe qualifiée pour les demi-finales de cette Coupe du Monde 2026. Elle n’a pas tremblé contre le Maroc hier soir en s’imposant 2-0. Les Bleus attendent leur prochain adversaire et pourront même tranquillement les observer ce soir.

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Le quart de finale du jour oppose l’Espagne à la Belgique et démarrera à 21h sur beIN Sports 1 et M6. La Roja part avec une longueur d’avance dans cette confrontation mais les Diables Rouges ont montré qu’ils avaient de la ressource dans cette compétition et croient en une possible surprise.

vendredi 10 juillet

-à 21h (heure française) - quart de finale : Espagne - Belgique (beIN SPORTS 1, M6)