Stéphane Richard lance un avertissement sur la situation de l’OM et tacle Pablo Longoria !

Treizième du classement de Ligue 1 après trois défaites en quatre matches, l’Olympique de Marseille semble promis à une saison galère. En grosse difficulté financière, le club phocéen a passé son mercato estival à vendre à tout-va sans pouvoir recruter, même un simple prêt sec. Une situation comptable catastrophique due aux années dépensières du tandem Longoria-Benatia. Cette fois, le patron Frank McCourt a décidé de serrer la vis et le trio Richard-Lorenzi-Genesio doit composer avec.

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Ce soir, l’OM va donc disputer son premier match européen de la saison face à Besiktas dans un contexte assez tendu, même si personne aujourd’hui n’attend de miracles des hommes de Bruno Genesio sur la scène continentale. Mais si la situation est critique, Stéphane Richard entend faire passer ses messages. Invité aux Tangram Talks organisés par l’un des partenaires du club, CMA CGM, le président olympien a tout d’abord commencé par faire un point très clair sur la dure période d’austérité que traversera l’OM.

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«Ceux qui pensent que l’OM est immortel parce que c’est l’OM se trompent»

« Un quinquennat, je ne sais pas. En tout plus d’une saison, ça, c’est sûr. Je considère que la saison 2026-2027 est celle où on jette les bases de cette reconstruction, qui va être une saison de transition. C’est peut-être pas forcément excitant, mais ça ne veut pas dire qu’on sera mauvais (…) Bien sûr que le retournement est possible. (…) Quand vous avez une entreprise qui peut perdre plus de 50 % de son chiffre d’affaires, on peut dire qu’elle est à risque. Elle est à risque de survie. Elle est à risque aussi sportif. On a des exemples autour de nous : les Girondins de Bordeaux. Ceux qui pensent que l’OM est immortel parce que c’est l’OM se trompent », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par le site Sportune. Conscient de la difficulté de la situation, Richard appelle les supporters phocéens à faire l’effort de venir au stade pour soutenir l’équipe.

« On est inquiet. J’entends ça tous les jours. Et « so what ? ». Moi aussi je suis inquiet. Il faut quand même venir au stade. Il faut quand même nous soutenir. » Les fans marseillais répondront-ils à l’appel de leur président pour le Clasico face au Paris Saint-Germain, alors que 7500 billets étaient encore à vendre ces dernières heures ? On le saura dimanche. En revanche, Richard a tenu à rappeler que si l’OM en était là, c’est à cause de la gestion d’un certain Pablo Longoria. Le nouveau patron des Phocéens ne nomme pas directement l’Espagnol, mais son message est plus que clair. « Historiquement, on n’a pas suffisamment investi dans ce domaine. Dans les dernières saisons, on a préféré mettre l’essentiel des ressources sur des achats de joueurs sur le mercato et à mon avis pas assez dans le centre de formation. (…) On m’a dit : « le président de l’OM, c’est un gestionnaire. Bah oui, je suis assez fier de l’être. Ce qui a un peu manqué, c’est de ne pas avoir suffisamment de gestionnaires. En tout cas, je parle au niveau des présidents dans le passé. Je revendique ça. Il n’y a pas d’avenir possible, l’OM est une entreprise, sans soutenabilité financière. On ne peut pas vivre en dépendant continuellement du bon vouloir d’un actionnaire aussi fortuné soit-il. » C’est dit !