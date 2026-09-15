Tottenham : Richarlison s’en prend publiquement à Roberto De Zerbi

La situation de Richarlison se tend sérieusement à Tottenham. Mis à l’écart par Roberto De Zerbi en Premier League, l’attaquant brésilien espérait au moins retrouver du temps de jeu en Carabao Cup, mais son entraîneur a également décidé de ne pas le convoquer pour le déplacement à Liverpool. Une décision qui intervient alors que les Spurs connaissent un début de saison très compliqué offensivement, avec aucun but inscrit lors de leurs quatre premières journées. Richarlison, meilleur buteur de Tottenham la saison passée avec 12 réalisations, avait pourtant entamé le premier match à Brentford avant d’être invité à trouver un nouveau club cet été.

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🚨 Richarlison has posted this on his Instagram Story following Roberto De Zerbi confirming he will NOT feature for #THFC tomorrow night, despite being eligible to play. 😳❌ pic.twitter.com/xxGWARmhWO — Hotspur Lane (@HotspurLane) September 14, 2026

Après l’annonce de De Zerbi, le Brésilien a clairement fait comprendre son mécontentement sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, Richarlison a d’abord réagi à une publication relayant les propos de son entraîneur avec un emoji en pleurs, avant de partager la publication en ajoutant simplement : « pourquoi ? ». Une réaction qui illustre les tensions autour de sa situation, alors que plusieurs pistes de départ ont échoué cet été, notamment Everton, Trabzonspor et surtout du côté du Vasco da Gama. Selon le Daily Mail, l’attaquant se retrouve donc désormais écarté du groupe, malgré sa disponibilité pour la Coupe de la Ligue.