Coupe du Monde 2026, Argentine : l’émotion de Scaloni après la défaite en finale

Très marqué après la défaite de l’Argentine en finale de la Coupe du Monde 2026 face à l’Espagne, Lionel Scaloni a d’abord tenu à saluer le parcours de son équipe malgré l’immense déception. « De la tristesse mais on a tout fait. Cela ne vaut pas la peine. Il faut remercier tous ses joueurs qui ont été jusqu’en finale. Je vais me souvenir de tout ce qu’on a fait pour arriver ici. La victoire est grande et la défaite aussi. On doit prouver que nous savons perdre. On a perdu et on assume. Mais on ne va pas laisser tomber et oublier ce qu’on a fait. Je remercie le pays. C’est une grande émotion. C’est un grand exemple pour notre peuple. Quand on perd, on doit se relever. On sera accueilli de manière grande. J’ai de la tristesse mais il y a aussi de la fierté. On a tout fait pour venir jusqu’à là. »

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Le sélectionneur de l’Albiceleste a ensuite rendu un hommage appuyé à son groupe, tout en reconnaissant la supériorité espagnole lors de cette finale. « J’aurais beaucoup à dire, mais ça n’en vaut pas la peine. Je suis reconnaissant envers ces gars. Ils étaient meilleurs. J’ai d’énormes souvenirs des joueurs. Il faut leur rendre hommage. Il faut être à la hauteur dans la victoire comme dans la défaite. On a montré qu’on sait perdre. » Malgré l’échec dans la quête d’un quatrième titre mondial, Lionel Scaloni a insisté sur la dignité affichée par ses joueurs au terme d’un parcours qui les a menés jusqu’à la dernière marche.