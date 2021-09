Barça : Gerard Piqué prend la défense de Samuel Umtiti

Samuel Umtiti traverse une période chaotique au FC Barcelone. Le défenseur central de 26 ans a fait le choix de rester chez les Blaugranas cet été, bien qu'il n'entre plus dans les plans de Ronald Koeman. L'ancien joueur de l'OL semble en effet déterminé à regagner sa place de titulaire du côté du Camp Nou et d'aller au bout de son contrat (2023), alors même que Gerard Piqué (34 ans), Éric García (20 ans) et Ronald Araújo (22 ans) lui sont passés devant dans la hiérarchie à son poste. Critiqué par les supporters pour ne pas avoir soulagé le club financièrement dans la mauvaise passe actuelle, l'ancien joueur de l'OL a vu Gerard Piqué monter au créneau pour le défendre.

«Il remplit son contrat avec toutes les obligations. Les gens doivent être empathiques. Son attitude est impeccable. Il n'a jamais manqué une séance d'entraînement. Il a aussi signé son contrat avec un président qui a été élu par les socios. [...] La plupart des gens sont dans une entreprise depuis 30 ans et ne font rien. Si j'étais dans un autre club, par exemple (Manchester) United, je ferais la même chose qu'Umtiti. Chaque situation est différente. Je demande seulement aux gens d'être empathiques», a ainsi lancé le vice-capitaine du Barça dans l'émission La Sotana, dans des propos relayés par Marca. L'avenir dira si le champion du monde 2018 a eu raison de camper sur ses positions...