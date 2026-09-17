À 34 ans, Zacharie Boucher opte pour Madagascar

À 34 ans, Zacharie Boucher va connaître une nouvelle étape dans sa carrière. Le gardien de l’ESTAC Troyes figure en effet dans la liste de Madagascar pour les prochaines rencontres de qualification à la CAN face au Nigeria et à la Tanzanie. Une première convocation internationale qui a de quoi surprendre, puisque le portier avait pourtant fermement fermé la porte aux Barea quelques années plus tôt.

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En 2018, alors que Madagascar s’apprêtait à participer pour la première fois de son histoire à la CAN en Égypte, le sélectionneur Nicolas Dupuis avait publiquement expliqué qu’il souhaitait convaincre Boucher de rejoindre les Barea. À l’époque gardien de l’AJ Auxerre, le Français avait réagi de manière très claire dans les colonnes de Ouest-France. « Je suis Français, je n’ai jamais été Malgache. Je ne sais pas pourquoi tout est sorti comme ça. De mon côté, il n’y a rien. Il n’y a qu’à voir mon passeport. Dessus, c’est écrit "Français". Si le sélectionneur m’appelle, c’est non. En plus, au niveau administratif, je ne peux même pas. Je ne suis pas Malgache. Le maillot de l’équipe de France est important pour moi. Je ne mettrai pas un autre maillot que celui-là. Je suis Français, fier de l’être et je n’ai pas l’intention de jouer la CAN avec qui que ce soit. » Huit ans plus tard, le discours a visiblement bien changé : Zacharie Boucher a finalement décidé de s’appuyer sur ses origines malgaches pour lancer sa carrière internationale.