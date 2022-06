PSG : séparation actée avec Mauricio Pochettino

Le Paris SG accélère à quelques jours de sa reprise, prévue pour le lundi 4 juillet. Alors que Christophe Galtier était présent au centre d'entraînement ce jeudi, le club de la capitale a, selon RMC Sport, bouclé la rupture du contrat de Mauricio Pochettino et son staff.

Un accord total est intervenu il y a quelques instants et il ne manque désormais plus que l'aspect administratif avec des documents à parapher pour valider définitivement la fin de l'aventure de l'Argentin et ses adjoints avec les Rouge-et-Bleu.