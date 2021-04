RC Lens - Olympique Lyonnais : les compositions probables

La suite après cette publicité

La course à l'Europe bat son plein en Ligue 1. Et deux prétendants s'affrontent ce soir dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1 (21h, à suivre en direct sur notre site). En effet, l'Olympique Lyonnais se déplace sur la pelouse du RC Lens. Les Artésiens devraient s'appuyer sur un 3-5-2 avec l'indéboulonnable Leca dans les buts. Un milieu renforcé avec Doucouré en pointe basse et le duo Sotoca-Kakuta en attaque.

Du côté de l'OL, c'est un traditionnel 4-3-3 qui devrait être proposé par Rudi Garcia. Marcelo et Denayer en défense centrale, Paqueta et Mendes au milieu et évidemment Depay en pointe de l'attaque.