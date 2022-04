Mercato : Manchester United fait machine arrière avec Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Le retour du roi. L'été dernier, Cristiano Ronaldo a fait son come-back au Royaume de Sa Majesté douze années après avoir rejoint le Real Madrid. Plus âgé, King CR7 espérait connaître autant de succès que lors de son premier règne à Manchester United. Malheureusement, ce n'est pas forcément le cas. Cette saison encore les pensionnaires d'Old Trafford ne remporteront pas de titre. Une mauvaise habitude qui dure puisque cela fait cinq ans maintenant. Même le retour du seigneur de MU, quintuple Ballon d'Or et joueur couronné de nombreux titres et succès, n'a pas changé la donne.

Pourtant, CR7 s'est employé. Si certains ont exprimé le fait que l'équipe mancunienne soit moins équilibrée quand il joue, il faut toutefois reconnaître que l'ancien joueur de la Juventus apporte encore beaucoup. À 37 ans, il est le meilleur buteur des Red Devils cette saison avec 23 buts en 36 matches toutes compétitions confondues (3 assists). Dans le détail, il en a inscrit 6 en Ligue des Champions et 17 en Premier League, où il est le co-deuxième meilleur buteur de la saison avec Heung-Min Son (Tottenham). Seul Mohamed Salah (22 buts) fait mieux que Sa Majesté CR7.

Des statistiques folles

Toutefois, le natif de Funchal a été plus décisif que l'Égyptien face aux équipes du top 5 du championnat anglais. En effet, Salah a marqué 4 buts contre des cadors alors que CR7, lui, en a mis le double (8). Le dernier date d'ailleurs d'hier. C'était face à Chelsea (1-1). L'attaquant en a aussi profité pour poursuivre sa belle série puisqu'il reste sur 8 buts marqués lors des 6 derniers matches qu'il a joué avec MU. Indispensable, il a encore sauvé les meubles même si son équipe a de moins en moins de chance de jouer la prochaine Ligue des Champions. Un point qui comptera forcément au moment de faire le bilan en fin de saison.

Car malgré son statut de meilleur buteur et de leader offensif des Mancuniens, Cristiano Ronaldo n'est pas assuré de rester cet été. En effet, ses relations avec Ralf Rangnick, son attitude qui a parfois agacé le vestiaire ou encore une probable absence en C1 sont autant d'éléments qui peuvent pousser la star lusitanienne à s'en aller. D'autant que ces dernières semaines, la presse anglaise assurait que MU n'était pas forcément pour continuer avec lui. Les dirigeants n'avaient pas envie que le nouveau manager Erik ten Hag doive gérer un joueur qui veut être titulaire à chaque match et qui n'entre pas dans les plans du club à long terme.

Un avenir en question

Le Manchester Evening News avait même indiqué que le coach néerlandais n'était pas contre poursuivre sans un joueur, qui lui aussi se questionnait sur son avenir. Mais la donne a changé puisque les Mancuniens ne sont plus aussi sûrs de vouloir se séparer du buteur portugais comme l'a laissé entendre Rangnick. «C'est quelque chose dont nous devrions parler entre nous. Erik [ten Hag], le conseil d'administration et moi-même. Cristiano a encore un an de contrat, il est également important de voir et de découvrir ce qu'il veut faire, s’il veut rester. Mais, encore une fois, je n'ai pas pu parler avec Erik jusqu'à présent et par conséquent, cela n'a pas de sens d'en parler maintenant».

Il a ensuite assuré que CR7 pouvait s'entendre avec le futur coach : « je ne parle pas seulement du but qu'il a marqué aujourd'hui, mais aussi de toute sa performance, de son attitude, de la fréquence à laquelle il a aidé dans notre propre moitié. À 37 ans, ce n'est pas normal de faire ça. Il a montré qu'aujourd'hui, s'il joue comme il a joué aujourd'hui, qu'il peut encore être d'une grande aide pour cette équipe ». Un atout de taille dont Manchester United et Erik ten Hag auront du mal à se passer. Mais le joueur sous contrat jusqu'en 2023 restera-t-il sans C1 ? Affaire à suivre...