La pépite Amad Diallo Traoré signe à Manchester United

En attendant l'officialisation d'Edinson Cavani, Manchester United a annoncé le transfert d'Alex Telles et maintenant de la pépite Amad Diallo Traoré. Le tout jeune ailier débarque en provenance de l'Atalanta, où il n'a presque jamais joué chez les professionnels, contre 25 M€, plus 15 M€ de bonus.

Avec la venue de cette recrue, les Red Devils mettent probablement fin à la recherche de leur ailier. Seulement, le Sénégalais de 18 ans doit encore obtenir un permis de travail, ce qui va retarder son arrivée en Angleterre. On ne devrait donc pas le voir jouer de sitôt sous ses nouvelles couleurs.

🔴 We have reached an agreement with Atalanta for the future transfer of Amad Diallo, subject to a medical, personal terms and work permit. 👋#MUFC