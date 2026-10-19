Crystal Palace a déjà identifié deux noms pour remplacer Pierre Sage

Sous pression à Crystal Palace, Pierre Sage est en sursis. L’entraîneur français doit rapidement redresser la situation défensive de son équipe, qui possède le pire bilan de Premier League avec 17 buts encaissés en sept journées. La lourde défaite face à Brighton (5-0), dimanche, a accentué les inquiétudes, quelques jours après un revers contre l’Olympique Lyonnais (3-2) en Ligue Europa. Avec seulement sept points au compteur, les Eagles s’apprêtent à affronter Newcastle et Liverpool avant la prochaine trêve internationale. Une série qui pourrait s’avérer décisive pour l’avenir du technicien de 47 ans.

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«Je tiens à présenter mes excuses aux supporters, car il est inhabituel de voir notre club afficher un tel visage face à un autre club, et nous ne sommes pas au niveau que nous espérions. Mon avenir ? Je ne sais pas», a assuré Sage. Mais selon The Times, les dirigeants londoniens ont déjà envisagé plusieurs options en cas de nouveau changement d’entraîneur, quelques mois seulement après le départ d’Oliver Glasner. Parmi les profils appréciés figure notamment Kieran McKenna, actuellement sans club après avoir quitté Ipswich Town en juin.

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Ultimatum pour Pierre Sage ce week-end ?

Un éventuel recrutement pourrait toutefois coûter cher à Crystal Palace, puisque son ancien club pourrait réclamer une indemnité liée à la dernière année de son contrat, estimée à 9 millions d’euros en juillet. Autre nom évoqué, celui de Frank Lampard, qui compterait plusieurs admirateurs au sein de la direction des Eagles. Crystal Palace aurait aussi manifesté un intérêt par le passé pour Sean Dyche, mais son style de jeu suscite des réticences chez une partie des supporters. Autant de pistes qui témoignent de la réflexion menée en coulisses.

Pour le moment, le Français conserve donc une chance de redresser la barre, mais il devra rapidement trouver des solutions pour stabiliser son arrière-garde. Son système défensif plus haut que celui de son prédécesseur a exposé certaines faiblesses, tandis que les blessures et suspensions ont compliqué la situation. Sage souhaitait également recruter des défenseurs centraux plus rapides après le départ de Maxence Lacroix à Chelsea, mais plusieurs pistes ont échoué. La direction attend désormais une réaction immédiate, alors que les relations seraient déjà tendues avec Pierre Sage.