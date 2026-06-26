Menu Rechercher
Commenter 2
Coupe du Monde

EdF : le message de Kylian Mbappé

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp

Il n’a pas marqué ce soir, mais Kylian Mbappé a sorti une grosse prestation à l’occasion de la victoire de l’équipe de France face à la Norvège (4-1). À l’issue du match, le capitaine des Bleus était ravi, mais déterminé.

La suite après cette publicité

«Le boulot a été fait correctement, place à la récupération et à une nouvelle compétition qui commence», a-t-il posté sur ses réseaux sociaux. Pour rappel, les Bleus joueront leur seizième de finale le 30 juin prochain à New York.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
France
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
France Flag France
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier