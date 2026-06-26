EdF : le message de Kylian Mbappé

Il n’a pas marqué ce soir, mais Kylian Mbappé a sorti une grosse prestation à l’occasion de la victoire de l’équipe de France face à la Norvège (4-1). À l’issue du match, le capitaine des Bleus était ravi, mais déterminé.

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3/3… 🇫🇷🙏🏽

Le boulot a été fait correctement, place à la récupération et à une nouvelle compétition qui commence. pic.twitter.com/NsEUACCHXA — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 26, 2026

«Le boulot a été fait correctement, place à la récupération et à une nouvelle compétition qui commence», a-t-il posté sur ses réseaux sociaux. Pour rappel, les Bleus joueront leur seizième de finale le 30 juin prochain à New York.