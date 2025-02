Monaco : Denis Zakaria choqué par le niveau du PSG

Interrogé au micro de DAZN après la défaite de l’AS Monaco sur la pelouse du Paris Saint-Germain, Denis Zakaria (28 ans) a reconnu la supériorité du club de la capitale. Le milieu de terrain asémiste a même eu des mots très forts sur le niveau actuel des hommes de Luis Enrique. Des propos allant dans le même sens que ceux tenus par son entraîneur Adi Hütter.

«Honnêtement, oui je pense que ce PSG n’a jamais été aussi fort. On est tombé sur une très belle équipe du PSG bravo. Après le 1 à 0 on a su revenir. En deuxième période, ils ont appuyé sur l’accélérateur et ont réussi à nous poser des problèmes et malheureusement on n’a pas su revenir et c’est dommage», a notamment confié le Suisse de 28 ans.