Thierry Henry s'inquiète pour la santé mentale de Neymar

Ex-légende d'Arsenal, du FC Barcelone et surtout de l'équipe de France, Thierry Henry s'est exprimé lors d'une longue interview dans les colonnes de L'Équipe, à propos de la santé mentale des sportifs. Parmi eux, le consultant de Prime Video est revenu sur le cas de Neymar, qui a souvent fait part de son bien-être. Un état mental qui pourrait être en lien avec ses dernières performances sportives, selon Henry.

«Quand on analyse une action et qu'il ne s'est pas replacé, OK c'est un fait et il faut le dire. Oui, il est un peu moins bien... mais il y a des raisons. Neymar a souvent parlé dans ses dernières interviews de son bien-être, de la pression... Donc ma première réflexion était :''Est-ce qu'il est bien ?'' Ce n'était pas : il ne fait plus de petits ponts, de sombreros, il n'accélère plus... Il parle mais est-ce qu'on l'entend ? Il demande de l'aide'', il y a des choses qui se passent dans sa tête, comme tout être humain», a-t-il expliqué.