Philippe Diallo prévient les clubs français d’un grand danger

Lors de la grande conférence de presse organsiée à la FFF après la réunion avec les acteurs du football professionnel, le président Philippe Diallo a envoyé un message aux dirigeants des clubs : «C’est pour ça que j’ai parlé de réunion fondatrice parce que j’espère qu’il y a une prise de conscience et je crois qu’elle a eu lieu parce que la situation du football professionnel, je l’ai dit en termes d’image, en termes économiques, appelle notre vigilance. Aujourd’hui, un certain nombre de clubs sont dans d’une très grande difficulté et pourraient être à terme menacés dans leur existence et donc c’est la raison pour laquelle je crois qu’aujourd’hui, il faut dans un délai court que les clubs trouvent les consensus, les équilibres nécessaires et je leur demanderai de me rendre leur copie vers la mi-avril. Et d’en tirer à ce moment-là un certain nombre de conclusions à ce moment-là parce que j’attends, parce que je souhaite qu’il entre guillemets travaille, qu’il y ait des équilibres qui soient trouvés, des consensus qui soient trouvés et à ce moment-là, à la mi-avril, lorsqu’ils auront fait des recommandations, comme je le fais aujourd’hui en prenant mes responsabilités en les recevant, je prendrai là aussi mes responsabilités pour dire le cap vers lequel je souhaite qu’on aille».

La suite après cette publicité

Il a poursuivi : «J’espère que nous trouverons, c’est l’objet des débats. Je fais confiance à mes clubs pour faire en sorte que, conscient de la situation, conscient qu’on a des forces, comme je l’ai dit, nous puissions rebondir, c’est tout l’objet aujourd’hui du travail qui est d’initier. C’est de faire en sorte que le football professionnel français rebondisse et non seulement échappe à la crise, mais se mette sur une trajectoire qui fasse qu’il soit encore plus attractif demain qu’il ne l’est aujourd’hui. C’est ça, mon sujet, parce que je regrette que, très souvent, son image doit dégrader. Moi, j’étais encore sur des stades… week-end et le championnat de Ligue 1 et de Ligue 2, puisque je vais au 2, il est de bonne qualité, il est de bonne qualité, il y a des bons joueurs, il y a des buts, il y a beaucoup de monde dans les stades et malheureusement l’image qu’on est reflétée à l’extérieur, elle n’est pas bonne et nos finances ne sont pas bonnes et donc c’est sur ces éléments-là que nous devons intervenir. C’est la mission que je leur ai donnée, je vais prendre un peu de recul pour les laisser travailler et rendez-vous, je vous dis vers la mi-avril pour qu’on ait des recommandations parce que je ne veux pas que les choses se perdent dans le sable, je veux que véritablement il y ait des vraies recommandations qui soient faites et qu’ensuite on voit comment on puisse les mettre le plus rapidement possible en œuvre».