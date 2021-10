PSG : Georginio Wijnaldum encense Marco Verratti

Dans un entretien accordé au média officiel de la FIFA, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Georginio Wijnaldum s'est livré sur sa carrière internationale avec les Pays-Bas, notamment lors des Coupes du Monde 2014 et 2018, mais également sur son début de saison au PSG. Interrogé sur ses premiers pas aux côtés de Lionel Messi, le Néerlandais aux 83 sélections (26 buts) a tenu à mettre en valeur un autre coéquipier au milieu de terrain.

La suite après cette publicité

« Tout le monde dit Messi et Ronaldo parce qu'ils ont dominé le jeu pendant 15 ans, et le troisième joueur est toujours différent. Quand on parle des meilleurs joueurs du monde, les gens disent automatiquement les milieux de terrain et les attaquants, mais nous avons aussi de grands défenseurs. Virgil van Dijk est l'un d'entre eux. Je joue maintenant avec Verratti au PSG et il est phénoménal. Les gens ne le diront pas parce que son rôle n'est pas de marquer beaucoup de buts et d'obtenir beaucoup de passes décisives, mais ce qu'il fait à l'entraînement et sur le terrain est magnifique », a-t-il affirmé au site officiel de l'instance.