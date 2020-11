Bundesliga : Wolfsbourg reste invaincu après son succès contre Hoffenheim

Pour le compte de la 7e journée de Bundesliga, le VfL Wolfsbourg, seule équipe toujours invaincue en compagnie du Borussia Monchengladbach, recevait Hoffenheim. Onzièmes avant le coup d'envoi, les Loups voulaient se défaire de l'étiquette de «roi des nuls», eux qui en avaient concédé 5 lors des 6 premières journées. Et dans leur antre désert de la Volkswagen Arena, ils y parvinrent rapidement. L'international suisse Renato Steffen ouvrait le score dès la 5e minute, d'une frappe croisée du pied gauche sur un service de Maximilian Philipp (1-0, 5e). Le géant Néerlandais Wout Weghorst, 1m97, doublait la mise, plein abnégation, après un premier tir de Renato Steffen et une deuxième tentative détournée par un défenseur devant le but (2-0, 26e).

La suite après cette publicité

En fin de deuxième période, survenaient quelques péripéties. A la 82e minute, Kevin Vogt perdait son sang froid dans la surface et concédait un penalty. Mais Wout Weghorst n'était pas non plus un exemple de sang froid, puisqu'il envoyait son tir à côté (82e). Privé de son attaquant phare, Andrej Kramaric (6 buts), Hoffenheim sauvait l'honneur par l'Arménien Sargis Adamyan, qui profitait d'une longue ouverture de Kevin Vogt combinée à une intervention catastrophique de John Brooks dans sa surface (2-1, 88e). Comme un défenseur maladroit peut en cacher un autre, c'est le Français Léo Lacroix qui commettait ensuite une main dans la surface de Wolfsburg (90e+3) et offrait l'opportunité d'égaliser à Hoffenheim dans le temps additionnel. Mais Munas Dabbur voyait son tir détourné par Koen Casteels. Wolfsbourg grimpait à la 6e place, Hoffenheim restait 13e.

Le classement de la Bundesliga après 7 journées.