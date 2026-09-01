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Thomas Lemar en passe de changer de club

Par Max Franco Sanchez
Thomas Lemar avec Gérone @Maxppp

Après une saison en prêt à Girona, où il aura rendu des copies plutôt correctes, Thomas Lemar n’est toujours pas dans les plans de Diego Simeone et il va quitter l’Atlético en ce deadline day. Il devrait rester en Liga.

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Selon la Cadena COPE, l’Atlético et Elche négocient ainsi le prêt du milieu de terrain formé à Caen. Il devrait ainsi rejoindre les Ilicitanos dans le cadre d’un prêt avec option d’achat.

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