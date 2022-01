Jean-Armel Kana-Biyik rejoint le FC Metz

Le FC Metz a annoncé ce mercredi la première recrue de son mercato hivernal. Les Grenats ont engagé pour 6 mois le défenseur central camerounais Jean-Armel Kana- Biyik. Le joueur de 32 ans, qui s’entraînait avec le groupe messin depuis novembre, vient renforcer l’effectif de Fréderic Antonetti qui va être privé plusieurs semaines en défense de Dylan Bronn et Kiki Kouyaté, tous deux partis à la CAN.

Natif de Metz, Jean-Armel Kana-Biyik a disputé plus de 150 matchs de Ligue 1 avec Rennes et Toulouse. Il n'a plus joué de match officiel depuis janvier 2021, c'était sous le maillot du Gaziantep FK (D1 Turque) avec qui il a rompu son contrat en septembre dernier. L’international camerounais portera le numéro 27.