La statistique hallucinante de l’OM contre ses ex !

Alors que l’OM était en déplacement à Nantes ce samedi pour le compte de la 32e journée de Ligue 1, les Olympiens ont coulé (3-0). Une défaite aux multiples conséquences qui va encore assombrir la fin de saison au bord de la Méditerranée. Par ailleurs, un des buteurs du jour se nomme Rémy Cabella (36 ans). L’ancien joueur phocéen a d’ailleurs apporté une terrible statistique aux visiteurs.

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En effet, la formation d’Habib Beye a encaissé un but d’un ancien joueur du club lors de trois matchs consécutifs en compétition officielle. Bamba Dieng avec le FC Lorient, Elye Wahi avec l’OGC Nice et Rémy Cabella sous la tunique du FC Nantes sont les trois hommes concernés. Une première pour le club phocéen… sur les 75 dernières années.